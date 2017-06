Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına ziyaretinin ardından helikopterle Türkiye'nin en zor coğrafyası olarak nitelendirilen bölgede konuşlu Dağlıca Üs Bölgesi'ne gitti.

Işık, burada "Dağlıca Taburu" olarak bilinen 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı 7. Hudut Alayına bağlı 6. Hudut Tabur Komutanlığı personeliyle bir araya geldi.

KOMUTANLAR KARŞILADI

Bakan Işık ve Orgeneral Çolak'ı taşıyan askeri helikopterler bin 550 rakımlı üs bölgesine gelişlerinde tabur komutanı ve taburda görevli rütbeli personelce karşılandı.

BİRLİKTE SAHUR YAPTILAR

Buradan tabur yemekhanesine geçen Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, askerlerle bir araya geldi. Okunan duanın ardından yemek yendi.

Bakan Işık, sahur sonrası yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman personeliyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sınırda nöbet bekleyen kahraman askerlerle gurur duyduğunu belirten Işık, "Siz burada vatani görevinizi yaparken, en iyi şartlarda görev yapmanız için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sadece görevimizi yapmış olmak değil sizlerle buluşmak, sizlerle aynı ortamı paylaşmak bizim için de ayrı bir gurur meselesi" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Dağlıca'da sahur yaptı VİDEO

BU ORDU PEYGAMBER OCAĞI

Işık, Türk askerinin 5 bin yılın üzerindeki tarihinin her döneminde büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu ordu bizim inancımıza göre Peygamber ocağı. En fazla ümitsizliğin olduğu anlarda bile o ümitsizliği yıkıp ümide dönüştüren bir ordu. Sizler de bu ordunun şerefli mensuplarısınız. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler de her zaman yanınızdayız. Buradaki aile sıcaklığınızı bizzat yerinde görmek için geldik. Her geçen gün daha da iyileşen şartlarımız var. İnşallah daha da iyisini, güzelini yapacağız. Gelip burada sizleri iyi gördükçe bizim de azmimiz şevkimiz daha da artıyor. Böylesine mübarek bir gecede sahuru sizinle yaptığımız için kendimi ayrıcalıklı ve şanslı hissediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum, görevinizde muvaffakiyetler diliyorum. Allah hepimizin yar, yardımcısı olsun. Tedbiri elden bırakmadan ama vatan, millet için yapılması gereken neyse hep birlikte yapacağız."

Sahurun ardından bölgedeki faaliyetlere ilişkin tabur komutanından brifing alan Bakan Işık, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

2 BİN 520 RAKIMLI TEPEYE ÇIKTI

Bakan Işık buradan helikopterle Rahmo Tepe'deki modüler üs bölgesi Şehit Yüzbaşı Hasan Ülker Kışlası'na geçti.

Işık, bir dönem bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye sızma girişimlerinin "kavşak noktası" olarak nitelendirilen, başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen Doski Vadisi'nin girişindeki 2 bin 520 rakımlı tepeye gelişinde tabur komutanı tarafından karşılandı.

Burada konuşlu 2. Motorlu Piyade Taburunun faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Işık, ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgesindeki faaliyetler ve imkanlara ilişkin bilgi aldı.

Milli bir koruma sistemi olan modüler üs bölgesinde son teknoloji kullanılıyor. Teknolojik açıdan birçok sensörle donatılmış üs bölgesi, yukarıdan atılacak havan mermisine ve karşıdan atılacak rokete dayanıklı özelliğinin yanı sıra keşif ve gözetleme sistemlerini bünyesinde barındırıyor.

KİMLER EŞLİK ETTİ

Bakan Işık'a Dağlıca Üs Bölgesi'ne ziyareti sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'ın yanı sıra Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel de eşlik etti.

İncelemelerinin ardından 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, geceyi burada geçirdi.