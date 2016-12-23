Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan açıklama

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: "Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz."

Bakan Işık’tan Türk askeri ve El Bab açıklaması VİDEO

"HASTANE TEPESİ'Nİ TEMİZLEDİK"

"Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var."