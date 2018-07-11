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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sivil hayat soruldu

Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirilen Hulusi Akar, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Acemi sivil çarpar, dikkat." diyerek espri yaptı.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 10:14..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sivil hayat soruldu

Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı olarak atandıktan sonra katıldığı Meclis'teki yemin töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İNSAN KUŞ MİSALİ"

Akar, "Üç gün önce locadan izliyordunuz, bugün yemin ettiniz" sorusunu, "Hayat böyle bir şey. İnsan kuş misali" cevabını verirken, "Sivil hayat nasıl?" sorusuna da "Bakacağız" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sivil hayat soruldu

"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Yeni yönetim düzeni içerisinde herkesin ülke için canla başla çalışacağını söyleyen Akar, "Bizim görevimiz itibarıyla ülkemizin, birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletimizin egemenliği ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah, başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi tam olarak sağlayacağız. Ülkemizin hak ve menfaatlerini ülkemiz içinde, yurdumuz dışında, sınır ötesinde karşılayıp kollayacağız." şeklinde konuştu.

Hulisi Akar'dan 'Sivil hayat nasıl' sorusuna yanıt VİDEO

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sivil hayat soruldu

"ACEMİ SİVİL ÇARPAR"

Akar, karşısındaki kalabalığı görünce, "Acemi sivil çarpar, dikkat." diye espri yaptı.

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