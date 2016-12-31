Milli Savunma Bakanı Işık Namaz Dağı'nda

Bakan Işık, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ile dün gece Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi.

FİKRİ IŞIK'TAN SÜRPRİZ ZİYARET

Burada Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından karşılanan Bakan Işık ve Orgeneral Çolak askeri helikopterlerle 1950 metre rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesi'ne geçti.

''MİLLET SİZE TEŞEKKÜR EDİYOR''

Mehmetçiğin, hava şartlarının olumsuzluğuna veya coğrafyanın zorluğuna aldırış etmeden vatan görevini yerine getirdiğini belirten Işık, "Bundan dolayı bütün milletimiz size teşekkür ediyor, biz de bu teşekkürün bir ifadesi olarak buradayız." diye konuştu.

ASKERLERLE TEK TEK SOHBET ETTİ

Askerlerle tek tek sohbet eden Fikri Işık, ardından Orgeneral Çolak ile karargah binasına geçti. Aldığı brifingin ardından buradaki askerlerle bir araya gelen Işık, telefonla bazı askerlerin ailelerini de aradı.

Telefonda asker aileleriyle sohbet eden Işık, ardından telefonunu askerlere vererek aileleriyle konuşmalarını sağladı.