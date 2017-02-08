Milli Savunma Bakanı Işık Suudi Arabistan'da

Sabah saatlerinde uçakla Kral Selman Askeri Havalimanı'na ulaşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed Bin Abdullah el-Aiş, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve diğer yetkililer karşıladı.

MODERNİZASYON TESİSLERİNİ İNCELEDİ

Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri için M113 araç modernizasyon programı kapsamında personel taşıyıcı araçların modernizasyonlarının yapıldığı tesiste yetkililerde bilgi alan Işık, tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

TERÖRE KARŞI İSLAM İTTİFAKI MERKEZİNE ZİYARET

Teröre Karşı İslam İttifakı merkezi Fikri Işık, daha sonra beraberindeki heyet ile beraber Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan ve merkezi Riyad'da bulunan 41 ülkenin üye olduğu 'Teröre Karşı İslam İttifakı' merkezini ziyaret etti.