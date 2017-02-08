taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.249
USD
3,7098
EURO
3,9718
ALTIN
148,21
PETR
55,3600

Milli Savunma Bakanı Işık Suudi Arabistan'da

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

08.02.2017 - 20:33
  1. Haberler
  2. Gündem

Sabah saatlerinde uçakla Kral Selman Askeri Havalimanı'na ulaşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed Bin Abdullah el-Aiş, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve diğer yetkililer karşıladı.

MODERNİZASYON TESİSLERİNİ İNCELEDİ

Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri için M113 araç modernizasyon programı kapsamında personel taşıyıcı araçların modernizasyonlarının yapıldığı tesiste yetkililerde bilgi alan Işık, tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Işık Suudi Arabistan'da

TERÖRE KARŞI İSLAM İTTİFAKI MERKEZİNE ZİYARET

Teröre Karşı İslam İttifakı merkezi Fikri Işık, daha sonra beraberindeki heyet ile beraber Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan ve merkezi Riyad'da bulunan 41 ülkenin üye olduğu 'Teröre Karşı İslam İttifakı' merkezini ziyaret etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

197
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

128
İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

342
Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

67
El Bab'daki şehit sayısı 4'e yükseldi

El Bab'daki şehit sayısı 4'e yükseldi

246
TSK'nın El Bab'dan sonraki hedefi Rakka olacak

TSK'nın El Bab'dan sonraki hedefi Rakka olacak

172
Hollande, coplu tecavüze uğrayan genci ziyaret etti

Hollande, coplu tecavüze uğrayan genci ziyaret etti

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM