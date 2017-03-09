Milli Savunma Bakanı'ndan bedelli askerlik açıklaması

TGRT Haber'de katıldığı bir programda konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik ve profesyonel askerlik konusundaki sorulara açıklık getirdi:

TSK ADIM ADIM PROFESYONEL ORDUYA GEÇİYOR

“Kanunen tecil hakkı olanlara yapılıyor. Makul mazereti olmayanların askerlik ödevini yerine getirmesi gerekiyor. TSK adım adım profesyonel orduya geçiyor. Bundan 10 yıl önce subay ve astsubayın dışında uzman çavuşlar vardı, şimdi uzman erbaş ve usta er var. Bu süreçte TSK’nın yükümlü ere ihtiyacı var. Bunu mağduriyet olarak görmek doğru değil. Bu bir hak ve görevdir, yapılması gerekiyor. Şu ana kadar 2 milyon 800 bin kişinin meşru sebeplerden dolayı askerliğini tecil ettirdiğini kamuoyu biliyor zannediyorum. Bakaya sayısı da 450 bin civarında bu durumdakilerin vatani görevlerini yerine getirmeleri önemli.

TERÖRLE MÜCADELE SÜRÜYOR, BÖYLE BİR DURUMDA BEDELLİ GÜNDEMİMİZDE DEĞİL

Şu anda terörle mücadele sürüyor, bir taraftan Fırat Kalkanı Harekatı yapılıyor. Böyle bir durumda bedelli gündemimizde yok."