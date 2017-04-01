Milli Savunma Bakanı'ndan El Bab açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sona eren Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluştuğunda hiç tereddüt etmeden bertaraf etmek için yeni operasyonlar yapılabileceğini belirten Işık, “Ama bu operasyonun ismi başka olacak.” dedi.

Karayolu ile Gümüşhane’ye geçen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Valiliği ziyaret etti. Vali Okay Memiş’ten brifing alan ve memleketi Gümüşhane’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Işık, kentin büyük gelişim gösterdiğini anlattı.

Bir muhabirin sona erdiği açıklanan Fırat Kalkanı operasyonuna yönelik sorusunu yanıtlayan Bakan Işık, iki bin kilometrekarelik alanın DEAŞ’den tamamen temizlendiğini söyledi.

"GERİ DÖNÜŞ ANLAMI TAŞIMIYOR"

Bu bölgeden Türkiye’ye yönelen tehdidin önüne geçildiğini belirten Işık, şunları söyledi:

"Bu yapılırken aynı zamanda PYD’nin kantonları birleştirme hayalide özellikle suya düştü. O bölgenin alt ve üst yapısı ile yaşama hazır hale gelmesi sonrasında Türkiye’ye o bölgeden göç eden insanların tekrar bölgeye dönmesi ile ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. Bu, bundan sonra ihtiyaç duyulduğunda başka bir operasyon yapılmayacağı anlamına gelmiyor. İhtiyaç duyulduğunda, Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluştuğunda hiç tereddüt etmeden bertaraf etmek için başka operasyonlar yapaılacaktır. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. Ama bu operasyonun ismi başka olacak. Fırat Kalkanı operasyonunun bitmiş olması, ‘Türkiye’ye yönelik tehditler sona erdi. Dolayısıyla biz hemen geri dönüyoruz’ anlamı taşımıyor. O bölgede istikrarın kalıcı hale gelmesi, bölgede terörist unsurların hakimiyet kurmasının kesinlikle engellenmesi ve bölge insanının güven içinde kendi şehirlerine dönüp orada yaşamasının sağlanması Fırat Kalkanı operasyonunun temel amacıydı. Operasyon bitti ama bundan sonra yapılması gereken işler yapılmaya devam edecek."