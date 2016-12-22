Fikri Işık, "Fırat Kalkanı harekatı meşru müdafaa hakkımıza ithafen, terör koridorunun oluşmasını engellemek için başlatılmıştır. DEAŞ'ın saldırılarına karşı misliyle mukabele etsek de, sınırın derinliklerine gizlenebilmekteydi. Suriye'den kaynaklanan terörden en fazla etkilenen ülke biz olduk. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye sadece DEAŞ'a karşı değil, bazı üçüncü ülkelerden silah temin eden PKK/PYD/YPG'ye karşı da büyük mücadele vermektedir. Suriye'deki iç savaşta 600 bin kişinin hayatını kaybettiğini, ülke nüfusunun yarısını evini barkını terk etmek zorunda olduğunu biliyoruz.

HER TÜRLÜ TERÖR TEHDİDİNDEN ARINDIRILMASI HEDEFLENMEKTEDİR

Biz yıllardan beri Suriye'de güvenli bölge oluşturulması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Fırat Kalkanı harekatı bu koşullarda halkımızın güvenliğini temin etmek ve güvenli bölge oluşturmak için uluslararası hukuka uygun olarak başlatılmıştır. Fırat Kalkanı uluslararası koalisyon tarafından da desteklenmektedir. ÖSO güçlerinin bizim desteğimizle mücadele etmesi sağlanarak, Suriye'nin kuzeyinin her türlü terör tehdidinden arındırılması hedeflenmektedir.

Milli Savunma Bakanı'ndan Fırat Kalkanı açıklaması VİDEO

1005 DEAŞ, 299 PKK/PYD/YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bugüne kadar 1005 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. PKK/PYD/YPG'li 299 terörist etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiştir. 2 bin kilometrekare civarında bir alan teröristlerden temizlenmiş, 225 meskun mahal özgürleştirilmiştir. 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir. PKK/PYD/YPG’ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 Drone da imha edilmiştir."

ŞEHİT SAYISI 37

120 gün önce başlayan Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimizin sayısı 37 oldu.

