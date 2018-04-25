Milli Savunma Üniversitesi tercih başvuruları başladı

Sınava katılan adaylar tercihlerini www.msb.gov.tr üzerinden yapabilecekler. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekiyor.

E- DEVLET İLE GİRİŞ YAPABİLECEKELR

Milli Savunma Üniversitesi, adayları 11 Mayıs tarihine kadar MSB Pertem platformunda tercih yapacaklar. Tercih kılavuzuna erişim ve tercih işlemlerinin yapılabilmsi için sisteme e-Devlet girişi yapılması gerekiyor.

SON BAŞVURU 11 MAYIS

Adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden yapabilecek.

İKİNCİ SEÇİM 11 HAZİRAN'DA

Tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.

İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINDA ADAYLARDAN BEKLENENLER

Fiziki yeterlilik mülakatına katılım sağlayacak olan kadın ve erkek adayların barfikste açık tutuşta bekleme, durarak uzun atlama, basketbol topu fırlatma, mekik ve 400 metre koşu performansları değerlendirilecek.

Fiziki Yeterlilik Testinde 5 branşın 4’ünden 1 ve üzeri puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puanı hesaplanmayan veya 0 puan alan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir. Adayın aldığı puanların toplamı Fiziki Yeterlilik Testi puanını oluşturur.