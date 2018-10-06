Milli sporcu Rümeysa Ataş 3 branşta başarıya imza atıyor

Boks, kick boks ve muay thaide çok sayıda madalyası bulunan Rümeysa Ataş, bu branşlarda Türkiye şampiyonu olduktan sonra boksta olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

9 YILLIK SPOR MACERASI

Yaklaşık 9 yıl önce boksla ilgilenmeye başlayan milli sporcu Rümeysa Ataş, bir süre sonra diğer spor dallarında da mücadele verdi. 16 yaşındaki sporcu, boks, kick boks ve muay thaide bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza attı.

KİCK BOKSTA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Geçen hafta İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü olan genç sporcu, bu organizasyonun hemen ardından Rusya'daki Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası için ayağının tozuyla Kız Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampına katıldı.

Rümeysa Ataş, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

HEM AŞÇI, HEM MİLLİ SPORCU

Boksa yaklaşık 9 yıl önce başladığını anlatan milli sporcu, "Lise öğrencisiyim. Aşçılık bölümünde okuyorum. Liseye ilk kaydımı çocuk gelişimi bölümüne yaptırmıştım. Yemek yapmayı sevdiğim için daha sonra aşçılık bölümüne geçtim. Bölümümü seviyorum. Bunun yanında spora tüm zamanımı ayırıyorum. Hemen hemen her gün antrenman yapıyorum. Hiç yorulmadan azimle çalışıyorum." diye konuştu.

HEDEFİ BOKSTA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Bugüne kadar elde ettiği başarılar hakkında bilgi veren Rümeysa Ataş, şunları kaydetti:

"Muay thaide 2015'te Türkiye üçüncüsü, 2016'da Türkiye ikincisi oldum. Boksta 2017 ve 2018'de Türkiye şampiyonluğuna ulaştım. Kick boksta 2 kez Türkiye şampiyonu oldum. Geçen yıl Bulgaristan'da yapılan Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendim. Bir hafta önce İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Dünya Şampiyonası'nın hemen ardından Kastamonu kampına katıldım. Rusya'da 8-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

"KENDİMİ BOSKA DAHA YAKIN HİSSEDİYORUM"

Farklı spor dallarıyla uğraşmaktan mutlu olduğunu belirten Rümeysa, "Üç sporu birlikte yapmam normal yaşantıma engel olmuyor. Üç spora da kendimi ait hissediyorum ama boks daha ağır basıyor. Üç spor dalında da dünya şampiyonu olup boksta olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.