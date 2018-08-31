Milli sporcular için YKS tercihi başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Binlerce aday yerleştirme sonuçlarını öğrenirken, milli sporcular için de tercih dönemi başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, milli sporcular için tercihler 31 Ağustos-7 Eylül arasında.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 7 Eylül saat 23.59’da sona erecek.

Başvuruları ÖSYM tarafından kabul edilen adaylar, tercihlerini belirtilen tarihler arasında ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecekler.

8 TERCİH HAKKI

Adayların en fazla sekiz tercih hakkı bulunuyor. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenler tercih süresi içinde değiştirebilecekler.