Milli sporcular, YKS’ye İspanya'da girecek

İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 18’inci Akdeniz Oyunları'nda yer alacak Milli sporcular için Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM(, özel bir bilgi notu paylaşarak, 27 sporcunun İspanya'da üniversite sınavına girebileceğini açıkladı.

AYNI ANDA SINAVA GİRECEKLER

ÖSYM ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı yazışmalar sonrasında, milli sporcular, İspanya'da, Türkiye ile aynı anda sınava başlayacak ve aynı anda sınavı bitirecek.

Sınav takvimine göre ilk oturum 30 Haziran Cumartesi günü Türkiye’de 10.15'te gerçekleşecek olan sınava, İspanya'daki sporcular, yerel saatle 09.15'te sınava başlayacak.

2’nci ve 3’üncü oturumlar ise 1 Temmuz Pazar günü yapılacak. Türkiye saatiyle 10.15’ta başlayacak 2’inci oturum ve 15.45’te gerçekleşecek olan3’üncü oturuma, İspanya'da sınava girecek olan sporcular, 09.15 ve 14.45'te başlayacak.