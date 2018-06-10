taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Milli sporcular, YKS’ye İspanya'da girecek

18’inci Akdeniz Oyunları nedeniyle İspanya'da bulunacak olan milli sporcular, YKS’ye de İspanya'da ter dökecekler.

İHA | 10.06.2018 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Eğitim

İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 18’inci Akdeniz Oyunları'nda yer alacak Milli sporcular için Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM(, özel bir bilgi notu paylaşarak, 27 sporcunun İspanya'da üniversite sınavına girebileceğini açıkladı.

AYNI ANDA SINAVA GİRECEKLER

ÖSYM ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı yazışmalar sonrasında, milli sporcular, İspanya'da, Türkiye ile aynı anda sınava başlayacak ve aynı anda sınavı bitirecek.

Sınav takvimine göre ilk oturum 30 Haziran Cumartesi günü Türkiye’de 10.15'te gerçekleşecek olan sınava, İspanya'daki sporcular, yerel saatle 09.15'te sınava başlayacak.

2’nci ve 3’üncü oturumlar ise 1 Temmuz Pazar günü yapılacak. Türkiye saatiyle 10.15’ta başlayacak 2’inci oturum ve 15.45’te gerçekleşecek olan3’üncü oturuma, İspanya'da sınava girecek olan sporcular, 09.15 ve 14.45'te başlayacak.

Milli sporcular, YKS’ye İspanya'da girecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kandil'i korku sardı

Kandil'i korku sardı

137
Albayrak'tan İnce'ye bor cevabı

Albayrak'tan İnce'ye bor cevabı

103
Gerilim dolu G-7 zirvesi

Gerilim dolu G-7 zirvesi

35
Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

45
Kamyonun ezdiği sürücü hayatta kaldı

Kamyonun ezdiği sürücü hayatta kaldı

25
Alman Dışişleri'nin yeni FETÖ raporu

Alman Dışişleri'nin yeni FETÖ raporu

36
Meral Akşener'e Demirtaş soruldu

Meral Akşener'e Demirtaş soruldu

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM