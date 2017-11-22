Milli tekvandocu madalyasını ölen arkadaşına armağan etti

Muğla'da yaşayan Serpil Soy, 2009'da arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığı tekvandoda kısa sürede çok sayıda başarı elde etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Soy, Edirne'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen 19. Balkan Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmenin gururunu yaşıyor.

Kavaklıdere Belediyespor Kulübü sporcusu Serpil Soy, tekvandonun kendisi için yaşam kaynağı olduğunu vurguladı.

Türkiye geneli, iller arası olmak üzere yaklaşık 60 müsabakaya katıldığını, 40'ından madalyayla döndüğünü aktaran Serpil Soy, bunların 12'sinin birincilik, diğerlerinin ikincilik ve üçüncülük olduğunu dile getirdi.

"MADALYAYI ALDIĞIMDA KADİR'İN İSMİNİ BAĞIRDIM"

Uluslararası arenada beş organizasyona katıldığını, son şampiyonada zirveye çıktığını anlatan milli sporcu, Balkan Şampiyonası'na çok iyi hazırlandığını bildirdi.

Şampiyonaya yakın bir zamanda, yaklaşık bir ay önce trafik kazasıyla sarsıldığını belirten Soy, "Milli sporcu Kadir Doğramacı'yı trafik kazasında kaybettik. Şampiyonaya gitmeden önce ailesini ziyaret edip, 'Edirne'den şampiyon olarak döneceğim. Kadir için yapacağım bunu.' dedim. Ailesi de bana, 'Kadir için yapacaksın.' dedi. Gittim ve orada sadece onu düşündüm. Madalyayı aldığımda da Kadir'in ismini bağırdım. Bu şampiyonluğu ona armağan ediyorum." diye konuştu.

SPORCUNUN ANNESİNE VERİLEN SÖZÜ TUTTULAR

Serpil Soy'un antrenörü Halil Özduran ise 2007'de kurulan Kavaklıdere Belediyespor Kulübünün şu an 115 sporcuyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 550 bin lisanslı tekvandocu olduğuna işaret eden Özduran, bu spora ilgiden dolayı rekabetin zor olduğunu ifade etti.

Tekvandoda, disiplin, ahlak ve hoşgörüyle yetiştirilmiş çocukların cesaretle harmanlandığını anlatan Özduran, şunları kaydetti:

"Bu sporun önemli unsuru da budur. Sporcularımıza en çok verdiğimiz sistem ve algı vatan sevgisi oluyor. Çocuklara her zaman kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı okutmalarını söylerdim. Biz bunu Serpil Soy ile gerçekleştirdik, diğer sporcularımızla da inşallah aynı başarıyı elde edecektir. Takımın dört sporcusu çeşitli kazalarda hayatın kaybetti. Takım içerisinde zor zamanlarımız oldu. Balkan Şampiyonası'nda, Kadir Doğramacı'nın annesine verilen sözü tuttuk."