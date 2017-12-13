taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.050
USD
3,8373
EURO
4,5146
ALTIN
153,49
PETR
63,8400

Milli Tren Projesi için 19 sözleşmeli mühendis alınacak

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü'nün Milli Tren Projesi'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli mühendis alımına ilişkin giriş sınavı duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı

AA | 13.12.2017 - 08:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber

milli

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) bağlı ortaklığı TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü'nün Milli Tren Projesi'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli mühendis alımına ilişkin giriş sınavı duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi sözleşmeli statüde 5 makine mühendisi, 6 elektrik-elektronik mühendisi, ikişer endüstri mühendisi, metalurji-malzeme mühendisi, kimya mühendisi ve yazılım mühendisi alımı gerçekleştirilecek.

SINAV BAŞVURUSU

Sınava başvuracak adayların 399 sayılı KHK'nın 7'nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmaları, 2016 yılı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almaları, son 5 yıl içinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmaları veya ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olmaları gerekiyor.

Yazılı sınavın 20 Ocak 2018 tarihinde Sakarya Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceği sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sınav Komisyonu, adayların yazılı sınav notunun yüzde 40'ı, KPSS P3 puanının yüzde 30'u ile sözlü sınav notunun yüzde 30'unu esas alarak nihai başarı listesini ilan edecek.

Sınav başvuruları 29 Aralık tarihi mesai bitiminde sona erecek. Başvuru formu ise TÜVASAŞ'ın internet adresi "www.tuvasas.com.tr"den temin edilebilecek.

İlginizi Çekebilir
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal Eren'i andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen Eren'i rahmet ve hüzünle andığını bildirdi.
Eksi 15 derecede bayıltan koşu
Kars’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullararası kros yarışmasında öğrenciler baygınlık geçirdi.
Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada kar güzelliği
Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, kış ayında da ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Rize'de zehirlenen üniversite öğrencisi sayısı 473'e ulaştı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yemekhanesinde yedikleri yemekten zehirlenen öğrenciler, gece boyunca hastaneye akın etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liderler Kudüs için İstanbul'da

Liderler Kudüs için İstanbul'da

215
Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

98
HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

191
İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

155
Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

61
Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

31
Meclis'te haddini bildirme tartışması

Meclis'te haddini bildirme tartışması

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM