taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.675
USD
3,6362
EURO
4,1320
ALTIN
143,06
PETR
48,2400

Milli Tren Projesi'ne 30 mühendis alınacak

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ. Genel Müdürlüğünce, Milli Tren Projesi'nde istihdam edilecek olan mühendislerin alınacağı duyuruldu.

06.07.2017 - 09:53
  1. Haberler
  2. Ekonomi

1

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, Milli Tren Projesi'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli statüde 20 makine, 10 elektrik-elektronik alanından olmak üzere 30 mühendis alımı için yazılı ve sözlü sınav yapacak.

Adaylara, atama onayları hariç, tüm tebligatlar ve duyurular http://www.tulomsas.com.tr internet adresinden yapılacak.

BAŞVURULAR 10 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Başvuruları 10 Temmuz'da başlayacak ve 23 Temmuz'da sona erecek sınav, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde 27 Ağustos'ta yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, bu sınavın tarihi ve yeri ayrıca duyurulacak. Nihai başarı listesi http://www.tulomsas.com.tr adresinde ilan edilerek, alımı yapılacaklara yazılı tebligatta bulunulacak.

İlginizi Çekebilir
Borsa, yeni zirveleri yokluyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 100.855,30 puandan başladı.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu
Dolar 3,6070 liradan, avro 4,0930 liradan güne başladı.
Türkiye'nin Milletlerarası anlaşmaları onaylandı
Türkiye'nin Ekvator Ginesi ve Sırbistan ile ayrı ayrı imzaladığı milletlerarası anlaşmalar onaylandı.
Fed tutanaklarından anlaşmazlık çıktı
Tutanaklar, banka yetkililerinin bilanço küçültmeye tam olarak ne zaman başlayacakları konusunda anlaşmaya varamadığını ortaya koydu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

120
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

38
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

347
Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

135
Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

283
Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

29
Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM