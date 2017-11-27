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Millî yas nedir, bayraklar neden yarıya indirilir

Doğal afet, terör saldırısı yada önemli kişilerin vefatında ilan edilen "millî yas" tam olarak nedir merak ediyorsanız, cevabı bu yazıda.

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Ulusal yas veya millî yas, ülkenin halkının geniş bir bölümü tarafından yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gündür.

Millî yas nedir, bayraklar neden yarıya indirilir

HANGİ DURUMLARDA MİLLÎ YAS İLAN EDİLİR

Doğal afet, facia, terör saldırısı, kaza, savaş gibi durumlarda kayıp verilmesi durumunun yanı sıra önemli kişi veya kişilerin vefatı, ölüm yıl dönümleri gibi nedenlerle hükûmetlerin aldığı kararla ilan edilen gün yada günlere "millî yas" adı verilir.

Millî yas nedir, bayraklar neden yarıya indirilir

MİLLÎ YAS İLAN ETMEK KİMİN YETKİSİNDEDİR

Millî yas, yalnızca ülke sınırlarında yaşanan hadiselerde değil; farklı ülkelerde yaşanan elim hadiselerde de ilan edebilirler. Türkiye'de "millî yas" ilan etme yetkisi Başbakanlıktadır.

Örneğin; Mısır'da 24 Kasım 2017 tarihinde El Ravda Camisi'ne yönelik gerçekleşen menfur terör saldırısında 305 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla 27 Kasım 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nca 1 gün süreyle "millî yas" ilan edildi.

DİĞER ÜLKELERİN BAYRAKLARINI YARIYA İNDİRMESİ NE ANLAMA GELİYOR

Millî yas günlerinde, bayraklar yarıya iner. Diğer ülkeler de bayraklarını yarıya indirerek mateme katıldıklarını gösterirler. Uluslarası devletler arasında bayrakların yarıya indirilmesi millî yasa saygının bir ifadesi olarak kabul edilir.

Örneğin; 1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul, Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik gerçekleşen menfur terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla NATO'nun Brüksel’deki karargahında bulunan bayraklar yarıya indirilmişti.

Millî yas nedir, bayraklar neden yarıya indirilir

Millî yasta, bayrakların yarıya indirilmesinin yanında eğlence etkinlikleri de iptal edilir.

Millî yas nedir, bayraklar neden yarıya indirilir

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