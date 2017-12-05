Milliyet Sanat Kitap Günleri başladı

Milliyet Sanat Kitap Günleri Beyoğlu’ndaki Demirören İstiklal’de yer alan Social İstanbul’da 2 Aralık’ta başladı. Etkinlik 10 Aralık’a kadar sürecek. On binlerce kitap Beyoğlu'nda Demirören İstiklal'in B2 katında okurları bekliyor

'BEYOĞLU'NA İKİNCİ BAHAR GELECEK'

'Beyoğlu’na ikinci bahar gelecek' sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda kitapseverlerin yoğun ilgisiyle başlayan Milliyet Sanat Kitap Günleri, kapılarını bu yıl da kitapseverlere açtı. Yayınevleri de stantlarını açarak okurlarını bekliyor. Bir hafta sürecek etkinlikte, okurlar sevdiği yazarlarla bir araya gelerek kitaplarını imzalattırabilecekler.

PAZAR AKŞAMI SON BULUYOR

Aralarında hep kitap, Alfa Yayınları, Doğan Kitap, A7 Kitap, İş Bankası Kültür Yayınları, Tudem Yayınları ve Kaynak Yayınları’nın olduğu birçok yayınevinin kitaplarıyla katıldığı Milliyet Sanat Kitap Günleri 10 Aralık Pazar akşam saat 22.00’ye kadar okurları ağırlamaya devam edecek. Ziyaretçiler Milliyet Sanat Kitap Günleri’ne 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak katılabilirler.

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