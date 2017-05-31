Milyarder bir işadamı daha Bodrum'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur'un patronu Joe Lewis'ten sonra bir başka milyarder, Rus asıllı Fransız milyarder 54 yaşındaki Sergei Pugachev da Bodrum'a geldi.

2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş adamları arasında olan uluslararası yatırımcı Sergei Pugachev, eşi ve iki kızının bulunduğu 54 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Sanam (S)' adlı ultra lüks motor yatıyla, bu sabah, Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan Bodrum'un Göltürkbükü Koyu'na yanaştı.

YELTSİN'İN EN YAKININDAYDI

ABD, Fransa, Lüksemburg, Rusya ve Birleşik Krallık'ta birçok projeyi yatırıma dönüştüren Pugachev, eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'e çok yakın isimlerden biriydi. 2010'da eşi Aleksandra Tolstoy ile birlikte Fransa'ya yerleşen Pugachev hakkında Uluslararası Sanayi Bankası'na verilen kredileri zimmetine geçirdiği gerekçesiyle Rusya hükümeti tarafından 2011'de soruşturma başlatılmıştı. Pugachev'in sabah eşi ile yattan ayrılarak koydaki bir de lüks otelin SPA merkezine gitti ve geri döndü. Pugachev ailesi, DHA kameralarınca görüntüledi. Pugachev'in eşi ve çocukları, Göltürkbükü Koyunda yattan indirilen jet ski, banana ve su jeti yaptı. Pugachev'in ailesi ve yakınları ile birlikte tatilini Yunan adalarında sürdüreceği öğrenildi.

































