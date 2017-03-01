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Milyon dolarlık bileti 1 yıl sonra buldu

Avustralya'da adı açıklanmayan bir kişi, 1 yıl önce oynadığı kuponu arabasını temizlerken buldu ve ikramiyenin sahibi oldu.

01.03.2017 - 08:41
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Avustralya'da yaşayan yaşlı adamın, kuponu geçen yıl Ocak ayında oynadığı kaydedildi.

1 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI

Talihlinin loto kuponunu bir alışveriş torbasının içinde bulduktan sonra, oynadığı rakamları internetten kontrol ettiği ve 1 milyon Avustralya dolarından fazla (770 bin ABD doları) ikramiyeyi kazandığını fark ettiği açıklandı.

KENDİSİNİ BİRAZ APTAL HİSSEDİYOR

Loto talihlisi yaptığı yazılı açıklamada; "Eski torbaları doğrudan çöpe atmadığım için memnunum." dedi.

New South Wales eyaletindeki Newcastle kentinde yaşayan talihli bileti 414 gün boyunca unuttuğu için kendisini biraz aptal hissettiğini söyledi ve "Parayı bir yıl önce alabilecek olmam beni üzmüyor. En azından şimdi aldım." dedi.

AİLESİ İÇİN HARCAYACAK

Talihlinin parayı çocuklarının ev ödemeleri ve torunlarının eğitimi için kullanacağı ifade edildi. Kazanan kuponun oynandığı bakkalın sahibi Cherly Tuckerman da, talihlinin ortaya çıkmasıyla rahatladığını söyledi ve "Son bir yılda kaç müşterinin talihlinin bulunup bulunmadığını sorduğuna inanamazsınız." dedi.

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