Milyon dolarlık tekneler Bodrum'da yaza hazırlanıyor

İçmeler mevkinde bulunan birçok tersane, lüks yatları ve tekneleri yaz sezonuna hazırlıyor. Bodrum’un en büyük tersanesi olan Ağanlar tersanesinde ise 120 lüks yat ve tekne yıllık bakımları ve onarımları yapılarak yaz sezonuna hazırlanıyor. Hummalı bir çalışma içerisinde olan ustalar ise yatları, tekneleri ve ahşap guletleri sezona yetiştirmek için canla başla çalışıyor.

HEM BAKIM-ONARIM HEM DE İMALAT

Tersanelerde sadece yıllık bakım ve onarımların yanı sıra imalat da yapılıyor. Özellikle ahşap yat konusunda Türkiye’de üst sıralarda yer alan Bodrum, devasa yatlar üretiyor. Avrupa’nın birçok ülkesinden yat imalatı için sipariş alan Türkiye, Avrupa ülkeleri ile yarışmaya başladı. Birçok yabancı yatırımcı ise Türkiye’de yapılan yatlar ve tekneler daha sağlam olduğu için yatlarını Türk tersanelerinde yaptırmayı tercih ediyor.

YATLARIN ONARIMINDA DETAYLAR

Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte yatları tersanelerine çektiklerini söyleyen Ağanlar tersanesi ortaklarından Erdem Ağan, "Yaz sezonunun bitmesi ile birlikte ekim ayında tekneler karaya çekilmeye başlıyor. Kış aylarından yıllık bakımlarını veya genel büyük bakımlarını yaptırıyorlar. Özellikle boya, cila ve makine bakımları yapılıyor. Bunun yanı sıra kapsamlı bakımları olanlar da var. Bunlar ise güverte değişimi, teknenin ve yatın komple boya işlemi, makine ve jeneratörlerin değişimleri veya bakımları oluyor." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN BİRÇOK BÖLGESİNDEN YAT GELİYOR"

Bodrum’daki yatlar ve teknelerden daha çok ülke genelinden gelen deniz araçlarının bakımlarını yaptıklarını belirten Ağan, "Tersanemizde Bodrum’dan daha çok Türkiye’nin birçok bölgesinden ve yurt dışından gelen tekneler var. Şu anda 120’ye yakın yat tersanede bulunuyor. Bir yılda yaklaşık 500 yat denize indiriyoruz. Dünyanın birçok bölgesinden yatlar geliyor bakıma. Bir tekne, bakımına göre 10 gün ila 6 ay arasında değişiyor." şeklinde konuştu.

AVRUPA'DA YÜZDE 10, TÜRKİYE'DE YÜZDE 3

Ağan, bir teknenin yıllık bakım bedelinin Avrupa’da tekne fiyatının yüzde 10’luk bir kısmına eş değer olduğunu ifade etti. Türkiye’de tekne sahiplerinin tam bakım yaptırmadığı için tekne değerinin yüzde 3’ünü teknelerine harcadıklarını ifade eden Ağan, zamanında bakım yapıldığında bu bedelin yüzde birlere kadar düştüğünü belirtti. Türkiye’de tekne sahiplerinin zamanı geldiğinde bakım yaptırmadıklarını söyleyen Ağan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika’da ve Avrupa’da tekne değerinin yüzde 10’luk bir kısmı, yıllık bakım gideri olarak tahmin ediliyor. Bu gider, Türkiye’de yüzde 1 ila yüzde 3 arasında. Aslında Türkiye’de tekne sahipleri tam bakım yaptırmıyor. Günü kurtarmak için yapılan bakımlar daha sonra çok büyük bakımlara, tadilatlara yol açıyor. Tekne ederinin yüzde 10’luk bir kısmının bakım için ayrılması gerekiyor."





"AVRUPA ÜLKELERİYLE REKABETTEYİZ"

Avrupa ülkeleri ile yarıştıklarının altını çizen Ağan, "Karada otel konaklama kapasitemiz Avrupa’ya göre az olsa da, yat imalatında özellikle de süper ve mega yat imalatında dünya sıralamasındaki yerimiz Avrupa ile rekabet ediyor. İtalya, Fransa, Yunanistan ve Hollanda gibi ülkelerle rekabet ediyoruz. Avrupa ve Akdeniz kıyılarından bulunan birçok yat Türkiye’yi tercih edip burada projelerini çizdirip yatlarını yaptırıyorlar. Yılda en az 6 tekne de Ağanlar tersanesine gelerek rift işlemlerini tamamlıyorlar." dedi.