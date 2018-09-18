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Milyoner hırsız suçüstü yakalandı

Adana'da, çok sayıda suç kaydı bulunan Ziya Gökhan Atalan, babasından miras kalan 2 milyon lirayı 9 ayda bitirince, çareyi tekrar hırsızlık yapmakta buldu. Suçüstü yakalanan hırsız, tutuklandı.

İHA | 18.09.2018 - 10:12..
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Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde sebze halinde farklı günlerde, 3 kamyonetin aküleri çalındı. İhbar üzerin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İzlenen görüntülerde, aküleri hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunun Ziya Gökhan Atalan'ın çaldığını belirledi.

Polis, şüpheliyi suçüstü yakalakamak için hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede önlem aldı. Tekrar sebze haline gelen Atalan yakalanarak gözaltına alındı.

Milyoner hırsız suçüstü yakalandı

Milyoner hırsız suçüstü yakalandı ViDEO

2 MİLYONLUK MİRASI KISA SÜREDE BİTİRDİ

Emniyete götürülen Atalan'ın, 9 ay önce ölen babasından 2 milyon liralık miras kaldığı ortaya çıktı.

Parayı aldıktan sonra 9 ay boyunca lüks bir hayat süren Ziya Gökhan Atalan'ın bar ve gazinolarda eğlendiği ve pahalı otomobiller kiralayıp tatile gittiği saptandı.

Bu süre içerisinde 2 milyon lirayı bitiren Atalan'ın parasız kaldığı için tekrar hırsızlık yapmaya başladığı anlaşıldı.

Milyoner hırsız suçüstü yakalandı

SUÇLAMALARI İNKAR ETMEDİ

Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ziya Gökhan Atalan, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etti.

POLİS UZUN ZAMANDIR NEDEN HIRSIZLIK YAPMADIĞINI SORDU

Polis zanlıyı yakalayınca uzun süredir hırsızlık yapmadığını neden tekrar hırsızlık yapmaya başladığını sordu.

Zanlının polise, babası Ziya Atalan’ın 2007 yılında öldüğünü, 2017 yılında babasından kalan arsaların olduğunun ortaya çıktığını ve kendisine 2 milyon lira miras kaldığını ancak onun da mirası da bitirdiğini söylediği ileri sürüldü.

Milyoner hırsız suçüstü yakalandı


Zanlının yakınlarının da miras kaldığını doğruladığı ancak zanlının mirası 9 ay gibi kısa sürede uyuşturucu kullanarak ve bazı kişilere kaptırarak bitirdiğini söylediği iddia edildi.

Atalan, poliste ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

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