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Milyoner sayısı 127 bine dayandı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, 2017'nin Ocak-Kasım döneminde 17 bin 941 kişi artarak 126 bin 805'e yükseldi .

AA | 06.01.2018 - 11:55..
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AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın kasım sonu itibarıyla 2016 sonuna kıyasla 17 bin 941 kişi artarak 126 bin 805'e ulaşırken, toplam mevduatları da 844 milyar 454 milyon lira oldu.

MİLYONER BAŞINA DÜŞEN ORTALAMA MEVDUAT 6 MİLYON 659 BİN LİRA

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 422 milyar 406 milyon lirası yerel para cinsi, 418 milyar 883 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 165 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 659 bin lira olarak hesaplandı.

Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı, 2016 yılında 108 bin 864 olurken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

YURT DIŞI MUDİ SAYISI 5 BİN 453 KİŞİ ARTTI

BDDK verilerine göre, yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2017'nin ocak-kasım döneminde 5 bin 453 kişi arttı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı kasım sonu itibarıyla 12 bin 485'e ulaşırken, hesaplarındaki para miktarı da 77 milyar 358 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 6 milyar 715 milyon lirası yerel para, 70 milyar 362 milyon lirası yabancı para ve 281 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan yurt içinde yerleşik mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

Yıllar Mudi sayısı Toplam mevduat (Milyon TL) Milyoner başına düşen ortalama mevduat (Bin TL)
2011 46.761 313.447 6.703
2012 52.153 354.750 6.802
2013 66.846 450.631 6.741
2014 77.210 494.506 6.405
2015 93.008 594.661 6.394
2016 108.864 715.313 6.571

Kasım 2017

 126.805 844.454 6.659


Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan yurt dışında yerleşik mudi sayısı ve bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı şöyle:

Yıllar Mudi sayısı Toplam mevduat (Milyon TL)
2012 2.308 18.634
2013 3.652 34.270
2014 4.188 39.038
2015 5.489 55.333
2016 7.032 59.829
Kasım 2017 12.485 77.358



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