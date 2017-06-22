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Milyoner'de 1 milyonluk soruya ulaşan liseli

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım, 250 bin liralık soruyu doğru bildi.

22.06.2017 - 09:44
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Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sezon finalinin yapıldığı gece program tarihinde ikinci defa bir yarışmacı 1 milyon lira değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

1 MİLYONLUK SORUYA ULAŞTI

Lise son sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım, 250 bin TL değerindeki, "Bir kız bana emmi dedi neyleyim" sözü hangi halk ozanına aittir?" sorusunu doğru yanıtladı.

Milyoner'de 1 milyonluk soruya ulaşan yarışmacı VİDEO

Ancak tam bu esnada yarışamanın süresi doldu. İzleyiciler 1 milyon TL değerindeki soruyu yeni yayın döneminde görebilecekler.

Milyoner'de 1 milyonluk soruya ulaşan liseli

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