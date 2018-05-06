taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

Milyonerlere 7 bin kişi eklendi

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, mart sonu itibarıyla 2017'ye göre 7 bin 9 kişi artarak 145 bin 989'a yükseldi.

AA | 06.05.2018 - 11:53..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

af

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı mart sonu itibarıyla 145 bin 989'a ulaştı.

Geçen yılın sonuna göre 7 bin 9 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 954 milyar 294 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı.

2017'YE KIYASLA 5 BİN KİŞİ ARTTI

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2017'ye kıyasla 5 bin 728 kişi artarak 132 bin 697'ye ulaşırken, toplam mevduatları da 868 milyar 425 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 431 milyar 373 milyon lirası yerel para cinsi, 433 milyar 749 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 303 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 544 bin lira olarak hesaplandı. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 13 BİNİ GEÇTİ

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı mart sonu itibarıyla 13 bin 292'ye yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre bin 281 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 85 milyar 869 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 485 milyon lirası yerel para, 78 milyar 157 milyon lirası yabancı para ve 227 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 460 bin lira olarak hesaplandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
KYK bünyesinde bin 220 kişi işe alınacak
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, psikolog, diyetisyen, şoför, büro ve yurt yönetim personelinin arasında bulunduğu bin 220 kişiye istihdam sağlayacak.
Doğu Karadeniz'de rekor turist beklentisi
Körfez ülkelerinden charter uçak seferlerinin başladığı Trabzon Havalimanı’nda yoğunluk sürerken, bölgeye yeni sezonda dünyanın dört bir yanından turist gelmesi bekleniyor.
Kreş desteği çocuk başına 1015 lira oldu
Düzenlemeyle kadın istihdamına destek için kreş desteği artırıldı. Kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304 lira yerine 1015 lira oldu.
Apple hisseleri rekor kırdı
New York borsasında işlem gören ABD'nin teknoloji devi Apple'ın hisseleri rekor kırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tapu harcında oran düşürüldü

Tapu harcında oran düşürüldü

93
CHP-HDP arasında 24 Haziran kavgası

CHP-HDP arasında 24 Haziran kavgası

60
CHP'den Comandante Temel'e imza çağrısı

CHP'den Comandante Temel'e imza çağrısı

68
Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

212
'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

89
Adriana Lima yakın takipte

Adriana Lima yakın takipte

9
ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye silah yasağı

ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye silah yasağı

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM