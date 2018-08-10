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Milyonlarca Müslüman Kabe’ye akın ediyor

Hac vazifesi nedeniyle Mekke’de bulunan milyonlarca Müslüman Kabe’yi ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı.

İHA | 10.08.2018 - 10:19..
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Temettü haccına niyet eden yaşlısı, genci, kadını ve ihtiyarı milyonlarca Müslüman Kabe-i Muazzama’ya akın etti. Türkiye’den ise 43 ilden uçakla, 80 bin hacı adayı Mekke’ye gelecek.

Milyonlarca Müslüman Kabe’ye akın ediyor

HACER-ÜL ESVED TAŞINI ÖPME İZDİHAMI

Suriyeli bir baba ve kızları da kutsal toprakları ilk kez görmenin sevincini yaşarken, dünyanın dört bir tarafından gelen müslümanlar Hacer-ül Esved taşı ve Kabe-i Muazzama’nın kapısına dokunmak için büyük bir mücadele verdi. Yoğun izdiham sonucunda Kabe duvarına dokunmayı başaranlar, sevinç göz yaşı döktü. Hacer-ül Esved taşını öpenler ise büyük mutluluk yaşadı.

Göz yaşı ve dualarla Kabe’yi tavaf eden Müslümanlar, Safa ile Merve arasındaki yapılan sa’y ın ardından saçlarını keserek ihramdan çıktı.

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