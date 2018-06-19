Milyonlarca öğrenci YKS'de üniversite için yarışacak

Milyonlarca öğrencinin Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girmesinin ardından, sınav maratonunda bu kez sıra lise son sınıf öğrencileri ile mezunlara geldi. 2.3 milyon aday, 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek.

Erken seçim kararıyla birlikte 1 hafta ertelenen YKS’ye sayılı günler kaldı. Sınavın ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran’da yapılacak. Lisans programlarında okumak isteyen adaylar, 1 Temmuz’da sabah gerçekleşecek Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek. Dil puanıyla tercih yapacaklar ise aynı gün öğleden sonraki oturumda Yabancı Dil Testi’ne (YDS) katılacak.

SINAVA ÇOK SAYIDA BAŞVURU OLDU

Sınavın birinci oturumu TYT’ye 2 milyon 322 bin 421 kişi, ikinci oturumu AYT’ye ise 1 milyon 982 bin 669 kişi başvurdu. Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecek aday sayısı ise 128 bin 457 oldu.

SONUÇLAR TEMMUZ'DA, TERCİHLER AĞUSTOS'TA

Üniversite adaylarının yerleştirme puanları 31 Temmuz’da açıklanacak. Bu adaylar için ağustos ayı ise tercih dönemi olacak. 7-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri yapılacak. Eylül ayında ise yükseköğretim kurumlarında yeni öğretim yılı başlayacak.

HER SORUNUN DEĞERİ AYNI

Uzmanların adaylara önerisi ise yaklaşık 2 hafta kalan sınava sadece test çözerek hazırlanmamaları yönünde. TYT’de her sorunun puan değeri 1.33. Yani matematik sorusundan da sosyal sorusundan da öğrencinin alacağı puan aynı. Bu yüzden de matematikte kendilerini iyi hissetmeyen öğrenciler sosyal çözerek de bu açığı kapatabilir.

Örnek sorular incelendiğinde bilgiyi kullanma, akıl yürütme ve yorumlamayla ilgili olduğu görülüyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre, geçmiş yıllarda çıkmış ALES sorularını bulup çözmek özellikle Türkçe, matematik ve geometri dersleri için en büyük hazırlık olur. Bu zaman açısından da süreyi kontrollü kullanmalarını sağlar.

TEK OTURUM ODAKLI ÇALIŞMAYIN

Adayların bu son haftalarda deneme sınavlarına girmesi ve bu sınavlarda süreyi gerçek sınavdaki gibi kullanması gerekiyor.Adayların büyük çoğunluğu TYT ağırlıklı çalışıyor. Ancak sınavın ikinci oturumu AYT yüzde 60 etkili. Bu yüzden de çalışmalarını dengeli tutmalı, sadece AYT için hazırlanmamalı.

Sadece test çözerek sınava hazırlanamazsınız. Özellikle AYT için konu çalışmak gerekiyor. Çünkü AYT’deki soru sayıları geçen yılın yarısı kadar. Bu yüzden de birkaç konuyu içeren sorular olacaktır.

HAM PUANININ DEĞİŞMESİ RAHATLATTI

Bu yıl ilk kez üniversiteye giriş sınavında puanların hesaplanabilmesi için TYT’de Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 0.5 ham puan alma şartı adaylarda endişeye neden olmuştu.

Üstelik bu kural AYT için de geçerliydi. Bu kuralı yerine getirmeyen adayların puanları hesaplanmayacaktı. Ancak YÖK bu kuralı değiştirdi ve tek testten yarım net çıkaranların puanlarının hesaplanacağına karar verdi.

YÖK Genel Kurulu, geçtiğimiz 31 Mayıs’ta aldığı kararda TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0.5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0.5 ham puan almış olmaları gerek dedi.

Bunun anlamı da matematik sorularını çözmeyen adayların da puanları hesaplanacak. Bu karar, özellikle matematik sorularını yapamayacaklarından endişe eden sözelci adayları rahatlatmış oldu.