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Mimar Sinan anıldı

Önemli Osmanlı padişahları devrinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de anıldı.

AA | 09.04.2018 - 15:13..
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Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü etkinlikleri kapsamında Sinan ve Mekan sloganıyla etkinlik düzenlendi.

"MİMAR SİNAN BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR"

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Mimar Sinan'ın doğum yeri Ağırnas Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Sinan'ın eserleriyle bütün dünya tarafından tanındığını söyledi.

Mimar Sinan'ın sabrının ve yeteneğinin asırlardır mimarlara ilham kaynağı olduğunu belirten Kamçı,  "Mimar Sinan'ın eserleri aynı zamanda sanat severlerin de ilgi odağı olmuştur. 5 asır önce burada doğan ve 22 yaşına kadar da Ağırnas'ta yaşayan Mimar Sinan, bizler için onur ve gurur kaynağıdır" diye konuştu.

Mimar Sinan anıldı

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