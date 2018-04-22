Mimar Sinan'ın ustalık eseri yenilenecek

Konuyla ilgili bilgi veren Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Türkiye'de restorasyon çalışmalarının her bölgede giderek artan bir ivme ile devam ettiğini söyleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Buna göre, her sene şantiye ve ihale sayıları artış gösteriyor.

Öyle ki bu yıl 300 civarında ihale düzenlendi. İstanbul'daki Sultan Ahmet Camisi geçen yıl restorasyon programına alındı. Aynı şekilde Mimar Sinan'ın Selimiye Camisi'nin de restorasyon için projelendirme çalışması tamamlandı.

SELİMİYE RESTORASYONA HAZIR

Selimiye Camisi'nin çok büyük ve önemli bir eser olduğuna işaret eden Ertem, "Burası için birbirinden uzman kişilerden oluşan bir bilim heyeti var. Onların gözetiminde proje yaptık. Didik didik incelenerek, yaptığımız proje çalışmaları, şu aşamada restorasyon projeleri de onaylandı. Artık ihale yapılır aşamaya geldi." dedi.

PROJELENDİRME 5 YIL SÜRDÜ

Selimiye Camisi'nin restorasyonunu projelendirme çalışması 5 yıl sürdü. Ertem, restorasyon projeleri kurul tarafından onaylandı. Selimiye Camisi için baştan aşağıya bir restorasyon yapılması planlanıyor. Restorasyon çalışmasının yanı sıra güçlendirme çalışmaları da yapılacak.

Restorasyonun başlamasıyla cami kapatılmadan, minare aleminden zemine kadar her santimetrekareye dokunacak bir restorasyon yapılacak.