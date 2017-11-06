Mimarlar Odası AKM'nin yıkılmasına da karşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkılarak oraya opera binasının yapılacağını açıklamıştı.

"AKM'NİN YERİNE İNŞA EDECEĞİMİZ ESER.."

Erdoğan, "Bugün biz de Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında ortaya konmuş olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini isabetli buluyor, ve ona sahip çıkıyoruz. Sadece bu hedefe ulaşmak için daha farklı yöntemler kullanıyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyütmüş olmamız, Cumhuriyet tarihinin en büyük, en iddialı, en başarılı çağdaşlaşma ve modernleşme hamlesidir. Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine inşa edeceğimiz yeni eser de bu anlayışın bir yansıması olacaktır. Projenin ilk AKM'nin tasarımcısı olan merhum Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılacak olması hem hedefin aynı olduğunun hem de tarihe sırt dönülmeden tam tersine tarihten güç alınarak, geleceğe doğru yüründüğünün ifadesidir.

TAKSİM MEYDANI ZENGİNLEŞİYOR

Bugün projesinin tanıtım toplantısını yaptığımız Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacağına inanıyorum ve Taksim Meydanı inşallah çok daha farklı hale geliyor, çok daha zenginleşiyor. Atatürk Kültür Merkezi, sadece 2 bin 500 kişilik salonunda yapılan veya yapılacak toplantılarla anılmayacak." dedi.

AKM BİLDİRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden önce harekete geçen Mimarlar Odası ve bazı sendikalar bildiri yayınlamıştı.

"DERHAL SON VERİLMELİ"

Bildiride, "Derhal onaylı restorasyon projesi uygulamaya sokularak bu kültür ve tarih yıkımına son verilmeli, Atatürk Kültür Merkezi özgün yapısı, kullanımı ve çevresiyle toplumun hizmetine sunulmalıdır.





"AKM'Yİ YIKMAK SUÇTUR"

AKM'yi yıkmak da yıkıma terketmek de suçtur!" ifadelerine yer verilmişti.

AKM'nin havadan görüntüleri VİDEO