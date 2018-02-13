taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.495
USD
3,8096
EURO
4,7108
ALTIN
162,71
PETR
62,3200

Mimarlar Odası Başkanı ile AKM yetkilisinin diyaloğu

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımına başlanmasıyla birlikte Mimarlar Odası Başkanı, AKM'nin önüne gitti. İçeri alınmayan Başkan, yetkililerle güvenliğin telsiziyle konuştu.

DHA | 13.02.2018 - 17:49..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Mimarlar Odası Başkanı ile AKM yetkilisinin diyaloğu

Yıllardır tartışılan ve atıl vaziyette bekleyen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasında yıkım çalışmaları başladı.

AKM'nin yıkımına karşı çıkan Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ve Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu Mimarlar Odası üyeleri yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi almak için bina önüne geldi.

İÇERİ ALINMADILAR

Muhcu yetkililerle yüz yüze görüşmek istedi; fakat içeri alınmadı. Muhcu, daha sonra kapıdaki güvenlik görevlisinin telsiziyle AKM müdürüyle iletişim kurdu. Bu sırada telsiz konuşmasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Mimarlar Odası başkanı ile AKM yetkilisinin telsiz diyaloğu VİDEO

Mimarlar Odası Başkanı ile AKM yetkilisinin diyaloğu

YETKİLİ 'TOPLANTIDAYIM' DEDİ

Muhcu önce kendini tanıttı daha sonra "Sizlerle görüşmek için girişimlerde bulunduk. Halen kapının önünde bekletiyoruz. AKM yıkımıyla ilgili bir sürecin başlatıldığı bilgisi var. Bunu sizlerle bizzat yerinde konuşmak istiyoruz" şeklinde konuşmasına başladı.

AKM yetkilisi ise "Ben bir toplantıyayım. Bu konuları bakanlıkla görüşerek çözebilirsiniz. Şu anda toplantıdayım" şeklinde cevap verdi.

AKM yıkımının hukuhsuz olduğunu söyleyen Muhcu, yetkiliye yasal sorumluluklarınızı hatırlatmak için 'sizinle görüşmek istiyorum' dedi.

"SORUMLULUĞUMU ÇOK İYİ BİLİYORUM, ÜSLUPLU KONUŞUN"

AKM yetkilise ise, "Sorumluluğunu çok iyi bilen 37 yıldır devlette yöneticiğim dikkatinizi çekerim biraz daha üsluplu konuşun" şeklinde cevap verdi.

Mimarlar odası başkanının uslubuna dikkat etmesi gerektiğini söyleyen yetkili, "Gerekli açıklama yapılmıştır, emniyetten arkadaşlar orada, müdahale eder," dedi.

Mimarlar Odası Başkanı ile AKM yetkilisinin diyaloğu

"HER TÜRLÜ GİRİŞİM HUKUKEN SUÇTUR"

Eyüp Muhcu daha sonra AKM'nin yıkımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Muhcu, "Ortada onaylanmış bir restorasyon projesi vardır. Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi, Mimarlar Odası, ilgili sanat kuruluşları tarafından da kabul edilmiş, desteklenmiştir. Ve bu nedenle de ruhsat verilmiştir. Burada devlet yetkililerine, hükümet yetkililerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Beyoğlu Belediyesi'ne düşen görev onaylı restorasyon projesine göre Atatürk Kültür Merkezi'nin restorasyonunu tamamlamaktır. Bunun dışındaki her türlü girişim hukuken suçtur" dedi.  Eyüp Muhcu açıklamanın ardından beraberindekilerle buradan ayrıldı.

Mimarlar Odası Başkanı ile AKM yetkilisinin diyaloğu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Takipçilerinin isteklerini illüstre eden karikatürist
Belaruslu ressam Chilik, takipçilerinin isteklerini kabul etmeye karar verdi ve onlar ne isterse onu çiziyor. İstekler ilginçti; sonuçlar ise daha da ilginç. İşte karikatüristin illüstrasyonları...
Açık kapı ve pencerelerden tablo gibi fotoğraflar
Amerikalı Sanatçı Sandy Major'un sanata yaklaşımı ilginç; açık kapı ve pencerelerden fotoğraflar çekiyor. Farklı şehirlerden çektiği büyüleyici fotoğraflar ile göz dolduruyor. İşte o fotoğraflar...
Blue Man Group İstanbul sokaklarında
Müzik, komedi, dans ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu "Blue Man Group", Eminönü meydanında halkla bir araya geldi.
Kolombiya'daki perili otelin hikayesi
Kolombiya'da perili olduğuna inanılan otel, Hotel del Salto, müzeye dönüştürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

450
Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

82
Şehide haciz olayında davacı konuştu

Şehide haciz olayında davacı konuştu

270
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında

145
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

236
SAT ve SAS komandoları Afrin'de

SAT ve SAS komandoları Afrin'de

243
YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

316
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM