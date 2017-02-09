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Mimarlar Odası bu sefer cami yıkımına karşı

Ülkede yapılan yatırımlara karşı olan ve son olarak cami yapmak gericiliktir diyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi ilk defe cami yıkmayın dedi.

09.02.2017 - 09:21
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Mimarlar Odası bu sefer cami yıkımına karşı

Mimarlar Odası bu sefer cami yıkımına karşı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan şaşırtan bir açıklama yaptı.

TBMM CAMİSİ YIKILMASIN

Daha birkaç gün önce "cami yapmak gericiliktir" diyen Candan, dün yaptığı açıklamada TBMM Camisi için; "Bir estetik harikası olan TBMM Camisi’nin güzelliğine siyasetçi karar veremez. Bir estetik harikası olan TBMM Camisi’ni yıkmak istiyorlar. Camiinin koruması kaldırılarak yıkılmak isteniyor. Bu cami estetik güzelliği ve Cenneti yeryüzünde simgeselleştiren tasarımlarıyla Ağahan Mimarlık Ödülü almıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi camiinin yıkıma karşı dava açtı ve yargı camiyi kültür varlığı olarak tescil etti. Bu varlıkları korumakla görevli bakanlık camiinin tescilinin kaldırılması için itiraz etti ve siyasi baskılarla tescil kaldırıldı camii yıkılmak isteniyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu caminin korunmasını estetik güzelliğini gelecek kuşaklar tarafından paylaşılmasını istiyor." açıklaması yaptı.

Mimarlar Odası bu sefer cami yıkımına karşı

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