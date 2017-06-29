taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.382
USD
3,5273
EURO
4,0238
ALTIN
140,69
PETR
47,7600

Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetiminden toplu istifa

Bursa yönetimi istifa gerekçelerinde Mimarlar Odası'nın meslek alanında hiçbir çalışma yapmadığına, siyasi kuruma dönüştüğüne dikkat çekti.

29.06.2017 - 16:28
  1. Haberler
  2. Gündem
Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetiminden toplu istifa

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek’in de aralarında bulunduğu asil ve 8 yedek üye istifa etti.

Genel merkez ile uyuşmazlıklar nedeniyle istifa kararı alan yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı da aldı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetiminden toplu istifa

İstifa gerekçesi, Can Şimşek tarafından okunurken, Mimarlar Odası Genel Merkezi'ne sitem edildi:

"İKTİDARIN YETKİLERİ ELİNE GEÇSE BUGÜNLERİ MUMLA ARATIR"

"Siyasal İktidarı, sürekli olarak "Dikta ve Biat" kavramları üzerinden eleştiren Genel Başkan, 4 dönemlik iktidarının en azından bizim deneyimlediğimiz son ikisinde, örgütü eleştirdiği anlayıştan çok da farklı bir şekilde yönetmemiş ve hatta siyasal iktidarın yetkileri kendisinde olsa bu günleri mumla aratacağının sinyallerini ziyadesiyle vermiştir.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetiminden toplu istifa

"SİYASET TÜM FAALİYETİN ÖNÜNE GEÇTİ"

Genel Başkanın bir meslek örgütünün olmazsa olmazı olarak gördüğümüz siyasi eleştirileri; tüm faaliyetinin önüne geçmiş ve meslek örgütünü bir siyasi örgütlenme gibi görme ve kendi ideolojisini örgüte mal etme yanılgısına düşmesine neden olmuştur.

"MESLEK ADINA HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMADI"

Zira Meslek örgütümüzün meslek alanımızı sağlıklaştırmak adına Genel Merkez düzeyinde neredeyse hiçbir çalışması olmamıştır.

"MİMARLIK ORTAMINA ZERRE KATKISI OLMAYANLARA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu durum aşağıda adı geçen yönetim kurulu üyeleri olarak istifamıza vesile olmuştur. Şubemizin Merkez Yönetimince yok sayılmasına, 4 dönemdir aynı makamda oturup mimarlık ortamına zerre katkısı olmayanların Yönetim Kurulumuz nezdinde Şubemizi ezmeye çalışmasına artık tahammülümüz kalmamıştır."

İlginizi Çekebilir
Bahçeli'den uyum yasaları açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin gönderdiği iç tüzük çalışmasının değerlendirildiğini söyledi.
Şehit Muhammed Ali Dündar 15 Temmuz'da gazi olmuştu
Hakkari'de PKK saldırısıyla şehit olan ve bugün son yolculuğuna uğurlanan Dündar, darbe girişimi sırasında da kolunu kırmıştı.
Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'un yıl dönümünde konuşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da Meclis'e ilk bombanın atıldığı saat olan 02:32'de vatandaşlara hitap edecek.
FETÖ'cü üsteğmenden halkı vurun emri iddianamede
15 Temmuz gecesi nöbetçi olmamasına rağmen karargaha giden şüpheli eski üsteğmen Metin Yağcı'nın halkı vurma emri verdiği iddianameye girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En çok Suriyeli bulunduran 10 il

En çok Suriyeli bulunduran 10 il

289
Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

57
Reçber çifti Mikonos Adası'nda

Reçber çifti Mikonos Adası'nda

106
Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

45
Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

134
FETÖ'nün Almanya'daki sözde camisi

FETÖ'nün Almanya'daki sözde camisi

194
Aziz Sancar: Müslümanım ve Allah'a inanıyorum

Aziz Sancar: Müslümanım ve Allah'a inanıyorum

193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM