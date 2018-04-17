taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.688
USD
4,0900
EURO
5,0685
ALTIN
176,99
PETR
71,6700

Mimarlar Odası Suriye harekatını kınadı

Üç ülkenin Esad rejimini yönelik düzenlediği saldırıyı lanetleyen Mimarlar Odası, Türkiye'yi de suçlamayı ihmal etmedi.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 08:42..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mimarlar Odası Suriye harekatını kınadı

Türkiye'nin mega projelerini takoz olup, mimarlardan aidat adı altında haraç toplamak dışında bir faaliyet göstermeyen Mimarlar Odası, Suriye'de yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BUNLAR NASIL MİMAR

Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Esad rejimine yönelik düzenlediği harekatı lanetleyen Mimarlar Odası, AK Parti hükümeti yüzünden Türkiye'nin bölgedeki savaştan etkilendiğini savundu.

Hükümetin operasyonu doğru bulmasını eleştiren mimarlar, Türkiye'yi "emperyalist iş birlikçi" olarak nitelendirme küstahlığında bulundu.

Açıklamada, "Suriye'ye düşen füzeler ülkemizde işbirlikçi AKP iktidarının da övgüsünü ve desteğini kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı, Stoltenberg'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ziyareti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.
Erzurum Şeker Fabrikası'nın satışında teklif veren olmadı
Erzurum Şeker Fabrikası'nın satışında firmalar masadan kalktı, teklif veren yok.
Terörist için ağlayan CHP'linin terörle mücadele sözü
İstanbul'da katıldığı teröristin cenazesinde gözyaşlarına boğulan Gamze Akkuş İlgezdi, bugün teröre karşı birlik mesajı yayınladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VAR Bundesliga'da devre arasında kullanıldı

VAR Bundesliga'da devre arasında kullanıldı

20
KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

41
Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

42
Türkiye ile İran arasında ilk para takası

Türkiye ile İran arasında ilk para takası

39
Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

12
Vali'ye selam verirken otomobil çarptı

Vali'ye selam verirken otomobil çarptı

76
Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor

Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM