Mimarlar Odası Suriye harekatını kınadı

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik Adana ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Adana'da ele geçirilen şüphelinin üzerinde başkasına ait kimlik ve 61 bin dolar bulundu.

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Cruise gemisiyle lüks tatil sizi bekliyor

Otelin ya da tek bir beldenin sınırları içinde günlerinizi geçirmiyor, her gün yeni bir yere merhaba diyorsunuz. Oldukça lüks ve konforlu Cruise gemisi seyahatleri sizi bekliyor.