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Mimarlar Odası Yalova'da parkın içinde oturmak istiyor

Yalova Platformu, şehirdeki "satılmamış son yeşil alan" diye ifade ettikleri müze parkını korumak için mücadele çağrısı yaptı.

06.07.2017 - 10:30
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Mimarlar Odası Yalova'da parkın içinde oturmak istiyor

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 6000 yıllık geçmişe sahip tarihi eserlerin toplanarak sergilendiği Yalova'daki Açık Hava Müzesi tehlikede!

Mimarlar Odası Yalova'da parkın içinde oturmak istiyor

MİMARLAR ODASI OFİS BİNASI İNŞA ETMEK İSTİYOR

Yalova Mimarlar Odası Temsilciliği, belediyeden açık hava müzesinin bulunduğu alandan bina inşa etmek için yer tahsis etmesi için başvuruda bulundu.

YALOVA PLATFORMU HAREKETE GEÇTİ

Talebin ortaya çıkmasının ardından Yalova Platformu, Yalova Belediyesine ait olan ve koruma altında bulunan açık hava müzesinin bulunduğu alanın işgal edilmesine izin vermeyeceklerini ve mücadele edeceklerini açıkladı.

Mimarlar Odası Yalova'da parkın içinde oturmak istiyor

GEZİ PARKI İÇİN MÜCADELE VERMİŞ ODA(!)

Yapılan açıklamada "Gezi Parkını korumak için büyük mücadele vermiş Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin Yalova Temsilcisinin bu skandal girişimine kayıtsız kalmayacağını umuyoruz" denildi:

"YALOVA'DA SATILMAMIŞ SON YEŞİL ALAN"

"Koruma altındaki Açık Hava Müzesi'nin bulunduğu aynı zamanda fiilen yeşil alan olan hatta şehir içinde kalan satılmamış son yeşil alan olan bir yerden hem de Butik Kent çalışmaları sırasında inşaat yapmak için yer talebinde bulunmak skandal bir durumdur. Gezi Parkını korumak için büyük mücadele vermiş Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin Yalova Temsilcisinin bu skandal girişimine kayıtsız kalmayacağını umuyoruz.

Yalova Platformu olarak bu skandal girişimi kınıyor, konunun takipçisi olacağımızı kent merkezindeki açık hava müzesini, yeşil alanı korumak için mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor, tüm Yalova halkını kentini, yaşam alanını korumak için ses vermeye, itiraz etmeye çağırıyoruz."

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