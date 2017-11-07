Mimarlar Odası yeni AKM'ye de karşı

Karaköy'deki Mimarlar Odası binasında basın toplantısı düzenleyen Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, "AKM'yi yıkıma terk etmek de yıkmak da suçtur." dedi.

"ASLINA UYGUN RESTORE EDİLMELİ"

AKM'nin bir kültür mirası olduğunu ve tarihi anıtsal bir yapı olarak yıkılamayacağını söyleyen Muhcu, AKM'nin daha önce alınan mahkeme kararında olduğu gibi aslına uygun olarak restore edilmesi gerektiğini söyledi.

"MİMARİ TASARIM KÜLTÜRÜNDEN YOKSUN"

Algı yönetimiyle kültür mirasının yıkılıp yerine başka bir yapının yapılmasının meşrulaştırıldığını söyleyen Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu dün yapılan yeni AKM tanıtım toplantısının, "Koruma ve imar mevzuatına aykırı olarak, hukuki dayanağı olmayan, hazırlık sürecinde toplumdan gizlenen, mimari tasarım kültüründen yoksun, dogmatik bir gösteri..." olduğunu söyledi.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi VİDEO