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Mimarlar ve mühendisler oy devşirme peşinde

Plaza çalışanı beyaz yakalıları hedef alan mimar ve mühendisler, HDP için oy istiyor.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 15:19..
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Mimarlar ve mühendisler oy devşirme peşinde

Mühendis, mimar, şehir çevre planlayıcılardna oluşan beyaz yakalılar, kendi gibi beyaz yakalılara ulaşmak için plazaların bol bulunduğu bölgelerde seçim çalışması yapıyor.

Mimarlar ve mühendisler oy devşirme peşinde

İŞİ GÜCÜ BIRAKIP HDP İÇİN OY DEVİŞİRİYORLAR

TBMM vekilleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran'a sayılı günler kala harekete geçen mimar ve mühendisler seçimler için sahaya çıktı. Odalarınca toplanan yüksek aidatlara ses çıkarmayan mühendis ve mimarların seçim için aktif çalışması şaşırtmadı. Şaşırtıcı olan ise alenen terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye oy istemeleri oldu.

Mimarlar ve mühendisler oy devşirme peşinde

"İSYANIMIZ GÜÇLENECEĞİ İÇİN"

Dağıttıkları bildiride ise şu sözlere yer verdiler:

-AKP’nin MHP ile yaptığı Cumhur İttifakı’nın meclis çoğunluğunu elde etmemesi, geriletilmesi için,

-Cumhur İttifakı’na meclis çoğunluğunu elde ettirmemenin sağlayacağı moral motivasyonla, sokaklar, bitmeyen isyanımız güçleneceği için,

-Kürt halkının mecliste temsil edilmesi için, barış için, kardeşçe bir yaşam için,

"HDP DESTEKLENMELİDİR"

-Neoliberal politikalar, siyasal islam, sağ siyaset düzlemi ve partiler, mühendislere, mimarlara meslekleri, çalışma yaşamındaki hakları, yaşamlarıyla ilgili olumlu herhangi bir hat çizmedi, çizemez. Haklarımız ve özgürlüğümüz için bize sol lazım. Sol siyaseti yaratma olanağı taşıyan sol-sosyalist adayların seçilmesi için, HDP desteklenmelidir.

Elbette seçimle ya da sandıkla sınırlı hedeflerle yaşamımıza, geleceğimize sahip çıkamayız. 7 Haziran seçimi ve 16 Nisan refarandumunda bu durumu birlikte deneyimledik. Seçimi gören, sandığı koruyan, seçim sonrasına hazırlanan bir örgütlenme için harekete geçelim. Ülkemizi, barışla, özgürlükle, eşitlikle, laiklikle yeniden kuralım.”

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