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Mimikleri ve duyguları anlayan otomobiller geliyor

Affectiva adlı bir teknoloji şirketi, gelecekte bir dizi otomobil tarafından kullanılabilecek gelişmiş bir yüz tanıma yazılımı geliştirdi.

12.05.2017 - 09:00
  1. Haberler
  2. Otomobil

Şirketin ürün müdürü Abdelrahman Mahmoud yaptığı açıklamada; sürücülerin duygularını izleyebilen araçların, üzgün ve sinirli olduklarında sürücüleri rahatlatabileceğini ve dikkatleri dağıldığında onları uyarabileceğini söyledi. İşler daha da ileri gidebilir.

YOLCULAR KORKARSA ARAÇ RAHATLATIYOR

Yüz tanıma yazılımı otonom araçlarda kullanıldığında ise, acil durum senaryolarında aracın kontrolünü sürücüye devredebilir ve yolcuların korkmuş olduğunu hissederse sürüş tarzını dahi değiştirebilir. Ayrıca araç, bulunduğu rotayı ve ulaşılacak hedefi göstererek onları rahatlatabilir.

Mimikleri ve duyguları anlayan otomobiller geliyor

MİMİKLER AKILLI TELEFONUN ÖN KAMERASIYLA BELİRLENDİ

Affectiva şirketinin bu sistemi geliştirmek için, 33 farklı yüz şeklini belirleyebilen bir akıllı telefonun ön kamerasını kullandığı belirtiliyor. Sistem, üzerine yüklenen 5 milyondan fazla yüz ifadesinin sayesinde, bir kişinin yaptığı yüz mimiklerini tespit edebiliyor. Sistem aynı zamanda sürpriz, sevinç ve korku da dahil olmak üzere yedi farklı duyguyu tespit edebiliyor.

PROTOTİPLER 2018'DE HAZIR

Şirket, bu teknolojiyi hayata geçirmek için Alman ve Japon otomobil üreticileriyle çalıştıklarını ve 2018'de prototiplerinin hazır olacağını açıklıyor. Ayrıca Ford da buna benzer bir teknoloji geliştirmekte olduğunu açıkladı. .

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