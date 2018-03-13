Mina Başaran en son nişanlısını aradı

İş adamı Hüseyin Başaran'ın 14 Nisan'da evlenecek olan kızı Mina Başaran, 6 yıldır iş adamı Murat Gezer ile birlikteydi. Geçen 20 Ekim’de Soho House’da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda yapılacaktı.

"AŞKIM 5 SAAT SONRA KAVUŞUYORUZ"

Mina Başaran’nın Dubai’den uçağa binmeden 16.30’da Murat’ı arayıp “Aşkım 5 saat sonra yanındayım” dediği öğrenildi. Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı’na gidecekti.

"MİNA GELECEK"

Acı haberi aldığından beri Mina’nın ailesinin evinde olan Murat Gezer, sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer’in sürekli “İnanmıyorum. Mina gelecek” diye ağladığı öğrenildi.