Mina Başaran ve 10 kişinin öldüğü uçak incelendi

Mina Başaran ve 7 arkadaşı Dubai'de düzenlenen bekarlığa veda partisi sonrası Türkiye'ye dönerken özel jetin düşmesiyle hayatlarını kaybettiler. İran'da 11 Mart'ta düşen özel jetle ilgili ilk rapor hazırlandı.

BAKIMLI ÇIKTI

Takvim'de yer ala habere göre, bölgede inceleme yapan Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları, uçağın bakım ve ruhsatında herhangi bir sorun tespit edilmediğini bildirdi.

HOSTESLERDE ALKOL YOK

Yapılan testler neticesinde ise uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet ve hostes Eda Uslu'da alkol ve toksik maddeye rastlanmadı.