Mina Başaran'ın düğün gününde kahreden buluşma

14 Nisan'da gerçekleşecek düğünü öncesi bekarlığa veda partisi için 11 Mart'ta Dubai'ye giden Mina Başaran ve 7 arkadaşının içinde bulunduğu uçak, dönüş yolundayken İran'da düşmüş ve kaza sonrası 8 kadın feci şekilde can vermişti.
14 NİSAN'DA EVLENECEKLERDİ
Mina Başaran yaşıyor olsaydı, nişanlısı Murat Gezer ile yarın Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek muhteşem bir düğünle dünya evine girecekti.
AİLELERİ BİRLİKTE OLACAK
Çiftin düğün gününde, uçakta hayatını kaybeden 8 kadının ailesi ve yakın dostlarının bir araya geleceği öğrenildi.