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Mina Başaran'ın düğün gününde kahreden buluşma

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden 8 kadının ailesi, Mina Başaran ve Murat Gezer'in düğün günü olan 14 Nisan'da bir araya gelecek.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 16:25..
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14 Nisan'da gerçekleşecek düğünü öncesi bekarlığa veda partisi için 11 Mart'ta Dubai'ye giden Mina Başaran ve 7 arkadaşının içinde bulunduğu uçak, dönüş yolundayken İran'da düşmüş ve kaza sonrası 8 kadın feci şekilde can vermişti.

Mina Başaran'ın düğün gününde kahreden buluşma

14 NİSAN'DA EVLENECEKLERDİ

Mina Başaran yaşıyor olsaydı, nişanlısı Murat Gezer ile yarın Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek muhteşem bir düğünle dünya evine girecekti.

Mina Başaran'ın düğün gününde kahreden buluşma

AİLELERİ BİRLİKTE OLACAK

Çiftin düğün gününde, uçakta hayatını kaybeden 8 kadının ailesi ve yakın dostlarının bir araya geleceği öğrenildi.

Mina Başaran'ın düğün gününde kahreden buluşma

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