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Mina Başaran'ın öldüğünü Aslıhan Doğan'dan sakladılar

Aslıhan Doğan dün akşam, 2,5 yıldır aşk yaşadığı Arda Turan ile evlendi.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 11:12..
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GG

Aslıhan Doğan ve Milli futbolcu Arda Turan Beykoz'daki bir villada yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı.

KÖTÜ HABER ASLIHAN'A SÖYLENMEDİ

Aile arasında gerçekleşen nikah töreninde gelin Aslıhan Doğan’a, yakın dostu Mina Başaran’ın uçak kazasında vefat ettiği söylenmedi.

ARDA TURAN'DAN TEŞEKKÜR

Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz..." notunu düştü.

Mina Başaran'ın öldüğünü Aslıhan Doğan'dan sakladılar

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