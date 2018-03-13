Mina Başaran'ın son röportajı

Birleşik Arap Emirlikleri’ne bekarlığa veda partisine giden Başaran Holding veliahtı Mina Başaran ve 7 arkadaşı, dönüş yolunda jetin düşmesiyle hayatını kaybetti.

İş adamı Murat Gezer ile 14 Nisan’da dünya evine girecek olan Mina Başaran, Dubai tatiline gitmeden ALEM dergisine konuştu. Derginin editörü, Mina Başaran’la olan son konuşmalarını şu sözlerle anlattı:

DUBAİ TATİLİNİ ANLATTI

"Mina, cemiyetin en çok sevilen genç kızlarından biriydi. Mütevazı tavrı ve içtenliğiyle tanıdığı tüm insanların kalbine dokunuyordu. Zarif duruşu ve kibarlığıyla çok sevdiğim Minacığım, gerçekleştirdiğimiz son çekimde gideceği Dubai tatil planını anlattı.

GELİNLİĞİNİ PARİS'TEN SEÇTİ

Gelinliğini seçmek için Paris’e gitti. Sonrasında ise 7 yakın arkadaşıyla Dubai’ye geçti.

"NAZARDAN KORKUYORUM"

Birkaç gün önce telefonda konuştuk. Sosyal medyada Dubai tatilinin fotoğraflarını paylaşırken nazar değeceğinden korktuğunu söylemişti. ‘Bu yıl çok yakın arkadaş grubumuzdan üç kişi evleniyor, onun sevincini yaşıyoruz. Hepimiz birbirimizin yanında olmak istiyoruz’ sözleriyle yakın arkadaşlarına olan düşkünlüğünü de anlatmıştı.