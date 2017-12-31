Minarede 98 yıllık patlamamış top mermisi var

17’nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve yaklaşık çeyrek asır önce restore edilen Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi’nde bulunan Şeyh Turan Camisi, kurtuluş savaşı öncesi Kahramanmaraş’ta yaşanmış savaşın tanıklardan biri durumunda bulunuyor.

O YILLARIN TANIĞI

Kahramanmaraş Şeyh Turan Camisi’nin imam hatibi Mustafa Nar, tarihçilerin verdiği bilgiye göre caminin 17’nci yüzyılda yapıldığını belirterek, "Yine aynı yıllarda da minaresi eklenmiş ve yaklaşık 228 yıl önce restore edilmiş. Kurtuluş savaşı esnasında Abara Başı Kilisesi’nden atılan top mermisi minareye çakılmış ve orada kalmıştır. Normalde o top mermisinin patlayıp minareyi parçalaması gerekirdi ama Allah camimizi ve minaremizi korumuştur ve Allah bizim de ezanımızı dindirmemiştir" diye konuştu.

"GÖĞSÜMÜZDEKİ MADALYA GİBİ"

Minaredeki patlamayan mermi için 1980 yılında inceleme yapıldığını ancak herhangi bir müdahalede bulunulmadığını anlatan Nar, şunları kaydetti:

"Aslında bu patlamayan top mermisinin hiç çıkartılmaması lazım. Çünkü bizim ecdadımız Osmanlı Devleti, diğer dinlerin mabetlerine karışmamış. Burada bulunan bu top mermisi de bizim göğsümüzdeki madalya gibi cami minaremizde de bu patlamamış top mermisi adeta bir nişan gibi duruyor” dedi.



