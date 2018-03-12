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Minarede mahsur kalan atmaca kurtarıldı

Şanlıurfa'da minarede mahsur kalan atmaca, itfaiye ekiplerinin iki günlük çalışmasıyla bulunduğu yerden indirildi.

AA | 12.03.2018 - 14:31..
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Eyyübiye ilçesindeki Hızanoğlu Camisi'nin minaresindeki alemde dün bir atmacanın asılı durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İSKELE KURULDU

Caminin bulunduğu sokakların dar olması nedeniyle itfaiye aracının minareye yanaşamaması üzerine ekipler, minarenin çevresinde iskele kurarak atmacayı bulunduğu yerden kurtardı.

Minarede mahsur kalan atmaca kurtarıldı

Dikkatli bir şekilde minareden indirilen atmaca, ekipler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

KURTARMA 2 GÜN SÜRDÜ

Cami imamı Veysi Çiftçi, yaptığı açıklamada, atmacanın iki gün önce aleme takıldığını ancak sokağın dar olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını bugün tamamlayabildiğini söyledi.

Minarede mahsur kalan atmaca kurtarıldı

İskele kurularak minareden indirilen atmacanın görevlilere teslim edildiğini anlatan Çiftçi, itfaiye ekiplerine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

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