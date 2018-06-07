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Minaresine yıldırım düşen caminin mahyası sağlam kaldı

Diyarbakır'da sağanak yağış sırasında bir caminin minaresine yıldırım düştü. Minarenin üstü parçalanırken, "Affet Allah'ım" yazılı mahyaya bir şey olmadı.

İHA | 07.06.2018 - 10:59..
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Sümer Camii’nde öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağışın ardından caminin minaresine yıldırım düştü.

MİNARENİN TEPESİ DÜŞTÜ, MAHYAYA BİR ŞEY OLMADI

Büyük bir gürültü ile düşen yıldırım nedeniyle minarenin şerefe bölümündeki taşlar caddeye savruldu. İki minarenin arasında duran "Affet Allah'ım" yazılı mahyaya ise hiçbir şey olmaması dikkat çekti.

Olayın iftar saatinde yaşanması ve bölgede vatandaşların olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Minaresine yıldırım düşen caminin mahyası sağlam kaldı

TAŞLAR TEMİZLENDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Olay yerine şerit çekilmesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'na çıkan cadde gidiş yönünden trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır'da minareye yıldırım çarptı VİDEO

Minaresine yıldırım düşen caminin mahyası sağlam kaldı

Yapılan çalışmaların ardından belediyeye ait iş makinesi düşen taşları yoldan kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Minaresine yıldırım düşen caminin mahyası sağlam kaldı

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