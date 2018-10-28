taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

Uğur Dündar'ın programında Mine Kırıkkanat, dindar insanların geçmişte devlet politikaları nedeniyle yaşadıklarıyla dalga geçen ifadeler kullandı.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 04:17..
  1. Haberler
  2. Medya
Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

Halk Tv'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, yıllarca halka eziyet çektiren, halkı anlamaktan uzak kalan CHP zihniyetinin bir gün yeniden iktidara gelmesi durumunda yine aynı şeyleri yaşatacaklarını söyledi.

Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

"SİZİ MAĞDUR EDECEĞİZ"

"Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bu gün gelecek."

"O HAVAALANININ İSMİ DEĞİŞİR"

"Ne diyor sayın cumhurbaşkanı? Men dakka dukka. O havaalanının ismi değişir.”

"DİNLERİNİ YAŞATMAMIŞIZ.."

İthamlarını sürdürürken Kırıkkanat, geçmişte CHP zihniyetinin dindar insanları mağdur ettiğini itiraf ederek şunları söyledi:

"Kendileri nelerden şikayet ediyorlardı? ‘Bizim dinimizi yaşamamızı engellediler, camilerimizi ahıra çevirdiler, dua bile gizli gizli ediyorduk. Çocuklarımızı türbanlı diye okula almadılar. Amerikalara göndermek zorunda kaldık.’ Böyle demiyorlar mı? Dinlerini yaşatmamışız, camileri kapatmışlar, efendim bazı camileri ahır yapmışız, çocukların okumasına mani olmuşuz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

81
Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

8
13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

26
Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

7
Hareketsiz yolculuk damar hastalığını tetikliyor

Hareketsiz yolculuk damar hastalığını tetikliyor

4
Sağlık Bakanlığı 609 ilacı yerelleştirildi

Sağlık Bakanlığı 609 ilacı yerelleştirildi

3
Sahte plakayla gelip 260 bin lirayı gasp ettiler

Sahte plakayla gelip 260 bin lirayı gasp ettiler

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM