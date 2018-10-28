Halk Tv'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, yıllarca halka eziyet çektiren, halkı anlamaktan uzak kalan CHP zihniyetinin bir gün yeniden iktidara gelmesi durumunda yine aynı şeyleri yaşatacaklarını söyledi.

Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

"SİZİ MAĞDUR EDECEĞİZ"

"Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bu gün gelecek."

"O HAVAALANININ İSMİ DEĞİŞİR"

"Ne diyor sayın cumhurbaşkanı? Men dakka dukka. O havaalanının ismi değişir.”

"DİNLERİNİ YAŞATMAMIŞIZ.."

İthamlarını sürdürürken Kırıkkanat, geçmişte CHP zihniyetinin dindar insanları mağdur ettiğini itiraf ederek şunları söyledi:

"Kendileri nelerden şikayet ediyorlardı? ‘Bizim dinimizi yaşamamızı engellediler, camilerimizi ahıra çevirdiler, dua bile gizli gizli ediyorduk. Çocuklarımızı türbanlı diye okula almadılar. Amerikalara göndermek zorunda kaldık.’ Böyle demiyorlar mı? Dinlerini yaşatmamışız, camileri kapatmışlar, efendim bazı camileri ahır yapmışız, çocukların okumasına mani olmuşuz."