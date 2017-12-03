Mine Sarı’nın ‘İç Sesim’ kitabı okuyucularla buluştu

Mine Sarı, genç bir yazar. Yazmaya ve okumaya gönülden bağlı biri. İlk kitabı olmasına rağmen oldukça başarılı bir iş çıkartmış. 1988 İstanbul doğumlu olan yazarın kısa ve öz hikâyelerden oluşan İç Sesim Sarı'nın hayatından önemli kesitler taşıyor. Kitabını severek ayrılanlara ithaf eden Sarı, “Kitabımı yaklaşık bir senede yazdım. Kasım’da aşk başkadır şiarından yola çıkarak uygun anı bekledim. İç Sesim, benim ilk gözağrım. Kitabın gelirini bir ilkokula bağışlamak istiyorum."

Mine Sarı’yla kitabını konuştuk.

İç Sesim nasıl ortaya çıktı?

Yaşanmışlıkları, kalk kırgınlıkları yazarak ifade edebileceğimi düşündüm. Bu kitabımda her şeyi yazarak anlatmak, aşkı, sevgiyi, ayrılıkları, hayatımda iz bırakan olayları samimi bir şekilde kitabımda dile getirdim. Yaklaşık bir senede yazdım İç Sesi’mi. Gelen tepkilerden de oldukça memnunun. Okurların kitabımda kendilerinden çok şey bulabileceğini söyleyebilirim.

İnsanlar neden İç Sesim kitabınızı okusun?

Tabiri caizse bir kadının nasıl sevdiğini görmelerini istiyorum. Bu kitapta ben varım, beni tanımak isteyen okurların okumalarını isterim. Kitabı yazarken ağlayarak yazdım. Her satırında gözyaşı, keder ve yaşanmışlıklar var. Yazmak benim için önemli bir tutku. Bundan sonra bir polisiye roman yazma planım var. Aşk ve cinayeti nasıl bir potada eritebilirim, onu düşünüyorum. Bu konuda ikilem yaşadığımı ifade etmek istiyorum.

“ERKEKLER VE KADINLAR İÇİN KLAVUZ NİTELİĞİNDE”

Kitabının hem erkeklere hem de kadınlara rehberlik edeceğini dile getiren sarı şöyle devam etti:

“İç Sesim, hayatımdan önemli kesitler taşıdığı için bunu bütün çıplaklığıyla kâğıda döktüm. Bir yüzleşme kitabıdır benimki. Bunun için kadınlara ve erkeklere yol gösterici bir yanı var İç Sesim’in. Herkesin iç sesini dinleyerek buna göre davranmasını gerektiğini düşünenlerdenim."

Aşkı güzel mi anlattınız kitabınızda?

Evet. Kitabı okuyanlar bana bunu söylüyorlar nitekim. Aşkı çok güzel anlatmışsınız diyorlar, bu da bir yazarın ilk kitabı olmasına rağmen olumlu bir tepkidir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir aşk kitabıdır.

Mine Sarı’nın akıcı bir üslupla yazdığı, ve sağlam cümle yapısıyla ön plana çıkan kitabını okumanızı öneririm.

YAYINEVİ: CİNİUS YAYINLARI

SYF: 80

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İDEFİX

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]