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Minakop nedir

Bir balık türü olan minakop, lezzetinden ziyade tıbbi faydasıyla tanınan ve ülkemizde az bulunması nedeniyle fazlaca ticareti yapılmayan bir balıktır.

  1. Haberler
  2. İpucu

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Bir çeşit tuzlu su balığı olan minakop, balık türleri arasında birbiriyile en çok karıştırılan türdür. Özellikle ismi nedeniyle çinekop, fiziki benzerliği nedeniyle eşkinaya benzetilen bu balık, aslında iki familaydan da tamamen farklıdır.

Bazı bölgelerde kötek, bazı bölgelerde ise karakulak ismiyle bilinen minakop, ticaretinden, lezzetinden çok sağlığa faydalı olduğu bir konu ile tanınıyor.

ÖZELLİKLERİ

35-40 cm boyutlarında olan minakop ortalama 250-300 gr ağırlığındadır. Her ne akdar böyle bir genelleme bulunsa da ülkemizde onlarca kilo ağırlığında minakoplar da bulunmaktadır.

Etinin lezzetli olduğu belirtilse de minakop daha farklı bir özelliği ile tanınmaktadır.

BÖBREK TAŞINA YARARI

Minakop balığının gözlerinin arkasında bulunan otolit taşının böbrek taşını düşürdüğüne inanılmakta, kullanan bazı kişiler gerçekten fayda gördüğünü belirtmektedir. Bu taşların kullanımı konusunda her ne akdar tıbbi bir yorum olmasa da deneyimleyen kişilerin dikkatle uygulaması durumunda hastalığa çare olduğunu belirtiyor.

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