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Miniatürk'te mini trenin altında kalan çocuk yaralandı

Miniatürk'e düzenlenen okul gezisinde, arkadaşlarına bakarken mini trenin altında kalan 10 yaşındaki Ali Beyhan yaralandı.

15.05.2017 - 16:01
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Bağcılar'da bir ortaokul, öğrenci ve öğretmenlerin içinde bulunduğu 5 otobüsle Miniatürk gezisi düzenledi.

TRENİN ALTINDA KALDI

Gezi sırasında öğrencilerden Ali Beylan, Gezi Treni'nin altında kaldı. Acılar içerisinde kıvranan öğrencinin yardımına öğretmenleri ve Miniatürk çalışanları koştu.

Miniatürk'te mini trenin altında kalan çocuk yaralandı

BACAĞI KIRILDI

Öğrenci, ilk müdahaleyi yapan 112 görevlileri tarafından önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede sol bacakğında kırık belirlendi ve alçıya alındı.

Yapılan kontroller sonrasında Ali Beyhan'a Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Miniatürk'te mini trenin altında kalan çocuk yaralandı

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