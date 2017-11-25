Minibüs 2 otomobili ezerek üstüne çıktı 

Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 45 yaşındaki I.İ., 38 P 1424 plakalı minibüsün direksiyon kontrolünü yitirince araç yoldan çıktı.
Savrulmanın etkisiyle, minibüs, park halinde bulunan 38 ZE 714 ve 38 KF 203 plakalı otomobillerin üstüne çıktı. Kaza ardından 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan minibüs şoförü l.İ. kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasar gören otomobiller, çekici yardımıyla kaldırıldı.