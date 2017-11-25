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Minibüs 2 otomobili ezerek üstüne çıktı 

Kayseri'de kaygan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği işçi servisi, park halindeki iki otomobilin üstüne çıktı.

DHA | 25.11.2017 - 12:04
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Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 45 yaşındaki I.İ., 38 P 1424 plakalı minibüsün direksiyon kontrolünü yitirince araç yoldan çıktı.

Minibüs 2 otomobili ezerek üstüne çıktı 

Savrulmanın etkisiyle, minibüs, park halinde bulunan 38 ZE 714 ve 38 KF 203 plakalı otomobillerin üstüne çıktı. Kaza ardından 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüs 2 otomobili ezerek üstüne çıktı 

Yaralanan minibüs şoförü l.İ. kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasar gören otomobiller, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Minibüs 2 otomobili ezerek üstüne çıktı 

Minibüs 2 otomobili ezerek üstüne çıktı 

Minibüs 2 otomobili ezerek üstüne çıktı 

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